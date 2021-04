Ts – Due fondi americani per l’Inter: la situazione. I manager di LionRock sarebbero…

Suning sarebbe in trattative avanzate con il fondo americano Oaktree Capital Group, ma anche Bain Capital è in corsa

Secondo quanto ha riportato Bloomberg nella giornata di ieri, Suning sarebbe in trattative avanzate con il fondo americano Oaktree Capital Group, specializzato in strategie di investimento alternative. Non è escluso che Oaktree diventi azionista di minoranza del club nerazzurro, minoranza che detiene LionRock. A proposito di quest'ultima, Tuttosport scrive: "I manager di LionRock Capital, il fondo di Hong Kong titolare del 31% dell’Inter, sarebbero sempre più esasperati dalla riluttanza di Suning nel decidersi a cedere la proprietà nerazzurra, nonostante una situazione preoccupante".