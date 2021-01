Di Caro (GdS): “Suning ha ‘lucchettato’ l’Inter: problema evidente. Zero mercato? L’esempio…”

Ospite in collegamento con Italia 1 durante la trasmissione ‘Tiki Taka‘, il giornalista de’ La Gazzetta dello Sport Andrea Di Caro ha parlato dell’Inter e della situazione del club:

“È evidente che ci sia un problema societario. L’Inter è completamente bloccata. L’esempio tipo è quello di Dzeko, che l’Inter avrebbe potuto prendere in prestito secco con Eriksen fino a fine stagione e invece non può fare quel tipo d’operazione. L’Inter può solo vendere e far calare il monte ingaggi. Suning ha ‘lucchettato’ l’Inter. Oltretutto in caso di cessioni c’è da fare i conti con la reazione di Conte, che perde giocatori senza avere sostituti. La cosa più facile è restare così. Se non puoi fare nemmeno i prestiti alla pari è evidente che c’è qualcosa che non va. Steven Zhang è assente da Milano da settembre, Jindong non si vede quasi mai. Situazione societaria molto nebulosa. Al momento risulta che gli stipendi stiano arrivando all’Inter”.