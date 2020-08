La Stampa – Inter pronta ad investire ancora sul mercato: 4 nomi caldi. “Suning sa che Conte…”

“Ancora bocciati. L’Inter che resta a zero titoli per la nona stagione di fila. Conte senza laurea europea e per la prima volta a secco in un’annata completa di lavoro”. Apre così l’articolo de La Stampa in merito alla sconfitta dell’Inter in finale di Europa League. I nerazzurri hanno perso 3-2 al termine di un match tirato ma nel quale è mancata cattiveria, concentrazione in fase difensiva e incisività in avanti.

CHIARIMENTI – Ora è il momento del confronto tra Conte e Zhang per capire il destino del tecnico nerazzurro. “Suning non ha gradito la accuse al club, ma sa anche che nessun altro meglio di Conte può portare avanti – per di più in tempi stretti – il piano di crescita. Ha già preso Hakimi e riscattato Sanchez, è pronta ad altri sforzi (Tonali, Emerson, Kanté e Dzeko i nomi caldi), ma all’allenatore che non sa perdere chiederà di rispettare regole più serie di rapporti interni e comunicazione”, spiega il quotidiano torinese. Conte, dal canto suo, farà pesare i progressi del gruppo e l’alchimia raggiunta con la squadra. “Separarsi non conviene a nessuno. Ma le parole a fine gara dell’ex ct paiono dire altro”, chiosa La Stampa.