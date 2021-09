Cds – Suning, dei soldi di Oaktree solo 50 mln per l’Inter: “Club appetibile ma Zhang…”

L'edizione odierna del Corriere dello Sport traccia un quadro generale della situazione finanziaria dell'Inter

L'edizione odierna del Corriere dello Sport traccia un quadro generale della situazione finanziaria dell'Inter, con Suning in crisi e nel mirino di alcuni creditori. Il quotidiano sposta l'attenzione però sul lato pratico. "Nel club nerazzurro sembrano finora affluiti solo 50 milioni: decisamente pochi rispetto ai 250 che Oaktree avrebbe prestato a Zhang. Che fine hanno fatto gli altri 200? Almeno per questa stagione il club si è garantito autosufficienza finanziaria cedendo Hakimi e Lukaku e la capacità di camminare per un anno con le sue gambe lo rende certamente più appetibile ad un eventuale investitore", il commento del CorSport che però poi conferma un futuro ancora complicato da immaginare.