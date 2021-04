Da Li Yonghong a Pallotta, Suning può riuscire dove altri hanno fallito

La proprietà straniera dell'Inter potrebbe essere la prima della storia della Serie A a vincere il campionato italiano

Come spiega La Gazzetta dello Sport"Suning sta riuscendo dove altre proprietà cinesi hanno fallito. Da dimenticare la parentesi di Li Yonghong col Milan, con tanti soldi bruciati e debiti lasciati. Ci ha pensato Elliot a ridare ai rossoneri struttura e ambizioni. Ma non hanno lasciato traccia neanche le altre proprietà cinesi che hanno tentato la scalata con Aston Villa, Birmingham, WBA e Wolverhampton in Inghilterra, Granada in Spagna o Sochaux e Nizza in Francia. E hanno finora avuto poca fortuna - in termini di risultati sportivi - anche gli americani che hanno investito nei club di A. Pallotta con la Roma non ha alzato trofei, ora ci proverà Friedkin. Saputo ha vinto la B col Bologna, ma in A lotta per la salvezza. Commisso non riesce ancora a far decollare la sua Fiorentina, Krause (Parma) e Platek (Spezia) sono agli inizi e sperano nella salvezza. Zhang invece oggi respira aria nuova. E sogna di inaugurare una nuova era. A tinte nerazzurre".