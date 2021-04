Suning, nessuna risposta a Bc Partners. TS: “Inter, debito oltre i 600 milioni”

La famiglia Zhang non ha ancora preso una decisione definitiva sul passaggio delle quote societarie nerazzurre

Ancora nessuna certezza sul futuro societario dell'Inter: Suning ha rispettato le scadenze del 31 marzo , ma la situazione economica del gruppo cinese e le restrizioni imposte dal governo di Pechino sugli investimenti nel calcio non lasciano presagire novità positive per la famiglia Zhang. Uno scenario complicato,al quale si aggiunge la mancata risposta all'offerta presentata dal fondo di investimenti Bc Partners, come scrive Tuttosport:

"Saranno i prossimi due mesi, in particolare le settimane successive alla fine del campionato, a chiarire le prossime tappe di questa vicenda. Suning ripete di non voler lasciare l'Inter. Ma le cifre del debito, legato al club nerazzurro, sono schizzate oltre 600 milioni. [...] E, particolare non secondario, non è ancora arrivata una risposta ufficiale all'offerta da 800 milioni di BC Partners. Solo silenzio".