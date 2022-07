Oaktree, 2024 lontano: “Suning, contenimento spese e Inter al top. Marotta l’uomo giusto”

Il bivio del 2024 è lontano. C'è ancora tempo per stabilire se Suning sarà in grado di rimborsare il prestito elargito da Oaktree

Il bivio del 2024 è lontano. C'è ancora tempo per stabilire se Suning sarà in grado di rimborsare il prestito (con relativi interessi) elargito da Oaktree Capital Managment. Nel frattempo, però, la proprietà nerazzurra è pronta a mantenere l'Inter ad alti livelli, contenendo al contempo le spese. Un'impresa alla portata di un dirigente capace come Marotta:

"Il 2024 è ancora relativamente lontano e l’aver messo in sicurezza i conti ha dato nuova linfa a Suning che, dopo i diktat del Governo cinese sugli investimenti all’estero in settori non ritenuti strategici, ha inaugurato l’era dell’auto-finanziamento nella convinzione di poter mantenere la squadra competitiva a fronte di un saldo attivo nel mercato. Obiettivo ambizioso ma, anche per questo, è stato ingaggiato Beppe Marotta, ritenuto, ai tempi del contatto tra le parti, il miglior dirigente su piazza. Il fatto che nell’ultimo biennio l’Inter abbia conquistato scudetto, Supercoppa e Coppa Italia, ha convinto la proprietà della bontà della strada intrapresa".