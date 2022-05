Elliott-Suning, due vie per lo Scudetto. “La strategia di Zhang è cambiata perché…”

Così Corriere dello Sport in merito al confronto tra Elliott e Suning, due proprietà che gestiscono Milan e Inter in modo totalmente diverso

"Mentre le prestazioni sportive di Milan e Inter convergono, fino a contendersi il titolo in un duello avvincente, i modelli di business non possono essere più diversi. Almeno nelle premesse, poi vedremo come l’Inter si avvicini gradualmente alle logiche di gestione del Milan in attesa (per entrambe) di uno stadio che darebbe ben altro impulso ai ricavi". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito al confronto tra Elliott e Suning, due proprietà che gestiscono Milan e Inter in modo totalmente diverso.