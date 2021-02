Libero – Suning-Inter ai titoli di coda. E lo Jiangsu è in vendita a un centesimo

La storia tra Suning e l'Inter è davvero ai titoli di coda secondo Libero. Ecco le ultime novità secondo il quotidiano

"Nonostante le smentite di rito, l’avventura di Suning nel club nerazzurro è ormai ai titoli di coda. Causa imposizioni del governo cinese la famiglia Zhang non appare più propensa a proseguire nel settore calcistico. Infatti il club locale dello Jiangsu è già stato messo ufficialmente in vendita per... un penny! Insomma, praticamente verrà regalato entro il mese di aprile onde evitare che possa addirittura sparire (...). Inutile nascondere che la crisi dello Suning lanci ombre preoccupanti anche sull’Inter".