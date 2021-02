Suning-Bc Partners, avanti a fari spenti. “La voce sullo stop è stata solo un modo per…”

Sono giorni chiave per quanto riguarda il futuro societario dell’Inter, ancora incerto e tutto da scrivere. E non è assolutamente chiusa la porta Bc Partners, nonostante il primo no di Suning. La scelta della proprietà, infatti, farebbe parte di una strategia precisa: “A fari spenti proseguono le trattative con Bc Partners: la velina sullo stop dei dialoghi tra le parti sembra sia stata solo un modo per spingere il fondo londinese ad alzare la sua offerta. Ora bisogna vedere quale sarà la risposta degli Zhang agli 800 milioni messi sul piatto dagli inglesi, ancora lontani dal miliardo richiesto. Ma comunque una cifra considerevole in tempi di crisi e pandemia”.