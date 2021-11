Super Pasalic guida l’Atalanta: 4-0 al Venezia. Fiorentina ok contro la Samp

I risultati delle gare delle 18.30

Non si ferma la corsa dell'Atalanta, che cala un roboante poker al Venezia e riaggancia l'Inter in classifica. La squadra di Gasperini, infatti, grazie alla tripletta di uno strepitoso Mario Pasalic e al gol di Koopmeiners, vince 4-0 davanti ai suoi tifosi e si porta a quota 31 punti. Nell'altro match delle 18.30, invece, la Fiorentina rimonta lo svantaggio iniziale con la Sampdoria firmato Gabbiadini con i gol di Callejon, Vlahovic e Sottil. Viola al sesto posto in classifica a quota 24 punti, blucerchiati 15esimi a quota 15.