Supercoppa in Arabia Saudita ancora possibile: ecco la richiesta della Lega

La sfida tra Inter e Juventus, prevista per gennaio, non ha ancora un luogo ben definito dove verrà disputata

Supercoppa Italiana in Arabia Saudita? Uno scenario che sembrava svanito nelle ultime settimana, ma ancora possibile a certe condizioni. Così scrive il Corriere dello Sport: "Ieri l'ad della Lega Luigi De Siervo è rientrato da Riyad per parlare della finale di Supercoppa italiana, del rinnovo del contratto con gli arabi e della vendita dei diritti tv della Serie A in quell'area. Sarà il Consiglio di Lega a prendere una decisione, ma per giocare la finale di quest'anno a Riyad la Lega vuole un impegno irrevocabile al rinnovo dell'accordo per 6 anni. Sul tavolo una cifra che può arrivare a un massimo di 180-190 milioni. Da una finale secca, infatti, si passerebbe a una Final Four".