Supercoppa, Inter e Juve compatte per il rinvio. Due i motivi per lo slittamento

Con il riaffiorare dell'emergenza Covid con la variante Omicron Inter e Juve vorrebbero disputare la Supercoppa a fine stagione

"Inter e Juventus, compatte e determinatissime nel chiedere alla Lega Serie A il rinvio della Supercoppa italiana in programma il 12 gennaio a San Siro. Le motivazioni sono chiare. La prima riguarda il rischio di ritrovarsi, dopo le vacanze e con i contagi in continuo aumento (a ieri erano 32 i positivi tra giocatori e staff in A), ad affrontare l’incontro con squadre decimate dal coronavirus. La seconda è dovuta alla capienza dello stadio, ridotta dall’ultimo decreto al 50%. I club avevano scelto San Siro convinti che ci sarebbe stato il meritato pienone (o quasi, visto che comunque il limite era il 75%), mentre questo nuovo taglio andrebbe inevitabilmente a incidere sul guadagno, facendo con ogni probabilità rimpiangere l’ipotizzata sede araba", spiega La Gazzetta dello Sport.

"C’è infine una questione di responsabilità e opportunità: la Supercoppa è infatti il primo torneo stagionale e l’idea era quella di celebrarlo con una grande festa di pubblico, cosa al momento impossibile. I due club vogliono quindi far slittare la sfida verso il finale di questa stagione, sperando in una situazione pandemica migliore della attuale. A valutare la proposta, in caso di richiesta scritta che al momento non è ancora stata inviata, sarà il Consiglio di Lega. Proprio per questo la Lega stessa ieri sera ha diffuso una nota, in cui specifica che «a fronte di rumors apparsi nelle ultime ore, la Lega Serie A conferma che la gara di Supercoppa Frecciarossa resta in programma al 12 gennaio, salvo diverse decisioni che dovesse assumere il Consiglio». Questo non significa che non si andrà incontro alle nuove esigenze delle società, ma che ci sono passi formali da compiere. Di certo c’è che l’Inter, che martedì aveva aperto la prevendita dei biglietti agli abbonati, l’ha almeno momentaneamente sospesa", aggiunge la rosea.