Supercoppa, ancora da fissare la data. E Inzaghi ha già battuto 2 volte la Juve

Inter e Juventus si affronteranno in Supercoppa in Arabia Saudita: e Inzaghi sa già come si batte Allegri

Marco Astori

Inter-Juventus, il duello che durerà per sempre. Le due squadre, come ricorda il Corriere dello Sport, si affronteranno in Supercoppa, avendo vinto rispettivamente campionato e Coppa Italia. Ma lo scontro Simone Inzaghi-Max Allegri non è un inedito: "La Supercoppa, il primo trofeo della prossima stagione, vedrà di fronte Inter e Juventus e quindi anche i due nuovi allenatori. Si giocherà certamente in Arabia Saudita («Come da contratto», ha precisato Dal Pino in settimana), mentre ancora non è stata fissata una data per l’appuntamento, anche se sarà tra dicembre e gennaio.

La curiosità è che I due allenatori si sono già trovati di fronte con in palio il medesimo trofeo nel 2017. E a spuntarla fu proprio la Lazio di Inzaghi: 3-2 con reti di Immobile (2) e Murgia da una parte di Dybala(2) dall’altra. Peraltro, il neo-tecnico nerazzurro ha uno score immacolato in Supercoppa: due partecipazioni e due successi. Anche il secondo, nel 2019, ai danni della squadra bianconera, ma l’avversario in panchina in quell’occasione era Sarri: 3-1 lo score finale, firmato da Luis Alberto, Lulic e Cataldi per i biancocelesti, e Dybala per la Signora. Dovesse mettere a segno anche il terzo colpo, l’etichetta di anti-Juve a Inzaghi non la toglierebbe nessuno".