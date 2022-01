Supercoppa, tra poco la decisione finale: Inter e Juventus confidano nel rinvio

Il Consiglio di Lega che si riunirà oggi alle 14 esaminerà la richiesta avanzata dalle due finaliste di posticipare l'evento

Verrà presa oggi una decisione definitiva sulla Supercoppa Italiana, in programma mercoledì 12 gennaio ma a forte rischio rinvio: Inter e Juventus, complici i numerosi casi di positività al Covid degli ultimi giorni e la conseguente riduzione di capienza negli stadi decisa dal Governo, puntano a rinviare l'evento in primavera. Così scrive il Corriere della Sera:

"La Supercoppa italiana fra Inter e Juventus, in programma a San Siro il 12 gennaio, verrà rinviata? Il Consiglio di Lega che si riunirà oggi alle 14 esaminerà la richiesta avanzata dalle due finaliste che, preoccupate dai casi Covid (fra i nerazzurri è positivo Dzeko) e dalla ridotta capienza al 50% imposta dal governo, chiedono un posticipo a fine stagione. Una data certa per il recupero, considerati gli impegni in Champions di nerazzurri e bianconeri, non c'è. Ma Marotta e Agnelli confidano nel parere favorevole del Consiglio".