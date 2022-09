Supercoppa, delegazione Inter e Milan a Riyadh: il motivo. Entro fine mese CdA nerazzurro

Come riporta il Corriere dello Sport, in vista del 18 gennaio, quando si disputerà la Supercoppa, una delegazione di Inter, Milan e Lega è volata in queste ore a Riyadh per studiare la logistica della trasferta. "L’occasione servirà anche per trattare con gli organizzatori sull’orario d’inizio, che ancora non è stato ufficializzato perché Mediaset non vorrebbe fosse alle 18, ora italiana, ma in prime time. Da capire se un’intesa si possa trovare a metà strada".