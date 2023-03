Serie A, De Siervo: “Supercoppa all’estero è strumento di crescita. Contratto da 23 mln”

Dopo l'Assemblea di Lega Calcio l'ad ha parlato del torneo che l'Inter ha vinto in questa stagione

L'ad della Lega Calcio Serie A, De Siervo, dopo l'Assemblea di oggi, ha parlato della Supercoppa. Ai giornalisti ha spiegato: «L'edizione della prossima stagione - ha spiegato - sarà a quattro squadre con due semifinali e due finali. Ci sarà anche una partita amichevole, sempre all'estero. Ma sicuramente la scelta potrà essere rivista in virtù degli impegni e dei carichi dei calendari per le squadre di vertice anche considerata la CL che cresce come numero di partite».