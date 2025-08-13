Il Paris Saint-Germain si aggiudica la Supercoppa Europea 2025 al termine di una rimonta incredibile, conclusa ai calci di rigore. Harakiri del Tottenham, che vede sfumare la vittoria in pieno recupero dopo essere stato in vantaggio di due reti.
Gli Spurs si portano in vantaggio di due reti, ma vengono raggiunti nel recupero e si arrendono dagli 11 metri
Gli Spurs si portano avanti al 39' del primo tempo con van de Ven, lesto a ribadire in porta dopo una respinta di Chevalier e della traversa. A inizio ripresa il nuovo portiere dei francesi bagna il suo debutto con un erroraccio sul colpo di testa di Romero. Il PSG non si arrende e si getta in attacco con la forza della disperazione, e prima accorcia le distanze con Kang-In Lee a 5 minuti dal triplice fischio, poi trova un insperato pareggio con il neo entrato Goncalo Ramos.
Si va ai calci di rigore: il Tottenham sogna il successo grazie all'errore di Vitinha, ma van de Ven e Tel sbagliano i rispettivi tentativi e consegnano il trofeo al Paris Saint-Germain.
