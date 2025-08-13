Gli Spurs si portano in vantaggio di due reti, ma vengono raggiunti nel recupero e si arrendono dagli 11 metri

Gli Spurs si portano avanti al 39' del primo tempo con van de Ven, lesto a ribadire in porta dopo una respinta di Chevalier e della traversa. A inizio ripresa il nuovo portiere dei francesi bagna il suo debutto con un erroraccio sul colpo di testa di Romero. Il PSG non si arrende e si getta in attacco con la forza della disperazione, e prima accorcia le distanze con Kang-In Lee a 5 minuti dal triplice fischio, poi trova un insperato pareggio con il neo entrato Goncalo Ramos.