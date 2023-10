Supercoppa, la Fiorentina: “Mai detto di non voler partecipare. Ci saremo regolarmente”

"Non abbiamo mai comunicato di non voler partecipare alla prossima edizione della Supercoppa italiana''. E' quanto fa sapere la Fiorentina attraverso i propri canali ufficiali rispondendo alle voci circolate ieri secondo cui il club viola e il Napoli avrebbero manifestato l'intenzione di non giocare la competizione in programma a Gedda, in Arabia Saudita, tra il 21 e il 25 gennaio. ''Ci siamo meritati di disputare la Supercoppa - dice ancora la Fiorentina che si è qualificata come come finalista della passata Coppa Italia - e quindi vi parteciperemo regolarmente. Le indiscrezioni circolate circa un nostro dietrofront ci hanno infastidito''.