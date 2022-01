Supercoppa Italiana: Doveri arbitrerà Inter-Juventus. Al Var Mazzoleni

Sarà Daniele Doveri l'arbitro della Supercoppa Frecciarossa tra Inter e Juventus, in programma mercoledì 12 gennaio alle 21:00 a San Siro

In questa stagione Doveri ha diretto l'Inter in occasione del derby con il Milan. In Serie A Doveri ha diretto in 22 occasioni l'Inter. Sarà il suo terzo Inter-Juventus, dopo la sfida del 2015 (terminata 1-2) e quella del gennaio 2021 (2-0 per l'Inter al Meazza).