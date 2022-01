Supercoppa Inter-Juve, infortuni e squalifiche: Allegri in emergenza. E restano in dubbio…

Tra infortuni e squalifiche, domani sarà emergenza per i bianconeri che sfideranno l'Inter nella Supercoppa

A poco più di 24 ore dalla Supercoppa contro l'Inter, Allegri deve fare i conti con infortuni e squalifiche. La gara contro la Roma ha lasciato scorie pesanti nei bianconeri che hanno perso per infortunio Federico Chiesa, oltre a De Ligt e Cuadrado che non ci saranno perché squalificati. Come sottolinea Repubblica, restano in dubbio Bonucci e Alex Sandro. È invece vicino il rientro dell’essenziale Danilo, assente da 50 giorni.