Supercoppa, Inter-Juve si gioca a San Siro. Cds: “Ecco i motivi della scelta”

Niente Arabia Saudita, la Supercoppa tra Inter e Juventus si disputerà a San Siro il prossimo 12 gennaio, con ogni probabilità alle 20.45

Sarà San Siro il palcoscenico della Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus. Nulla di fatto per l'Arabia Saudita: il Consiglio di Lega ha infatti ieri optato definitivamente per la Scala del Calcio. Scrive in merito il Corriere dello Sport: "Giocare a Milano il 12 a gennaio, un mercoledì, significa anche non rinviare alcuna partita. Ed è uno dei motivi per cui il 5 gennaio non è stato preso in considerazione, in quanto avrebbe obbligato lo spostamento non solo delle gare di Inter e Juve, ma anche di Milan-Roma, in calendario a San Siro il giorno della Befana. Inoltre, è stata scelta Milano - sarà il palcoscenico della Supercoppa per la decima volta, l’ultima nel 2010 con successo dell’Inter sulla Roma - perché garantisce una capienza maggiore rispetto all’Olimpico e quindi un potenziale incasso superiore. Che le due società si divideranno, visto che né Inter né Juve giocano formalmente in casa".