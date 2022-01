Supercoppa Inter-Juve, prevendita biglietti a gonfie vele. Parte vendita liberta

La Lega Calcio fa sapere se procede bene la vendita dei biglietti per la finale tra nerazzurri e bianconeri del 12 gennaio

"Procede a gonfie vele la prevendita per la Finale di Supercoppa Frecciarossa in programma mercoledì 12 gennaio tra Intere Juventus. Il 50% dei biglietti disponibili sono già stati venduti nella fase riservata alle diverse categorie di fidelizzati dei due Club". Lo riferisce in una nota, pubblicato sul sito ufficiale, la Lega Calcio Serie A.