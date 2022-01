Sky – Inter, in Supercoppa rientra Calhanoglu. Inzaghi valuta le condizioni di Dzeko

L'Inter che affronterà la Juve in Supercoppa non sarà molto diversa da quella che ha affrontato la Lazio

L'Inter che affronterà la Juve in Supercoppa non sarà molto diversa da quella che ha affrontato la Lazio. Ci saranno da valutare le condizioni di alcuni giocatori, soprattutto nell'allenamento di domani. Inzaghi vuole capire bene come sta Edin Dzeko dopo il Covid. Se starà bene è favorito per una maglia da titolare, altrimenti giocherà Sanchez assieme a Lautaro.