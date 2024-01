Indicazioni importanti per l'Inter dalla distinta di Napoli-Fiorentina. La Supercoppa si apre con la sfida tra i Campioni d'Italia e i viola, in programma alle 20 italiane. E' il momento delle formazioni ufficiali, con Mazzarri che rivoluziona il suo Napoli e opta per la difesa a tre. Sembrava destinato alla tribuna Piotr Zielinski, in odore di addio e - come noto - vicino all'Inter per giugno a parametro zero, ma si è trattato di errore in distinta: il polacco sarà in panchina.