Supercoppa Milan-Inter, i palloni della finale finiranno all’asta

La finale di EA Sports Supercup darà una speciale opportunità ai possessori di Fan Token di Milan e Inter, grazie all'iniziativa ideata da Socios.com, in collaborazione con la Lega Serie A. Non appena verrà segnato un gol, il pallone verrà preso dall`arbitro e posto in una teca, quindi inviato alla sede di Chiliz, dove sarà verificato dal team di Gameused.com e integrato con un chip NFC. I cimeli saranno riscattabili esclusivamente dai possessori di Fan Token dell`Inter e del Milan su Socios.com e faranno parte di Socios Collectibles, il nuovo hub per gli oggetti da collezione reali verificati tramite blockchain sull`app, gestito da Gameused.com.