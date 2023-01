Giornale – Inter, la Supercoppa non può bastare. Formazione scontata per Inzaghi

"Chissà se Simone Inzaghi pensa davvero che finora il bilancio stagionale dell’Inter sia positivo. Perché: 6 punti in meno dell’anno scorso e 10 punti di distacco dal Napoli sembrerebbero dimostrare l’esatto contrario. Vero è che a suo favore ci sono la qualificazione agli ottavi di Champions, in un girone molto più difficile di quello dello scorso anno, e il fresco passaggio ai quarti di Coppa Italia, però sarà la corsa scudetto a segnare il saldo della stagione nerazzurra. La SuperCoppa, che Inzaghi si gioca per la quarta volta e che finora ha sempre vinto, pesa un po’ di più perché c’è di mezzo il derby con il Milan, ma non può bastare", spiega il Giornale.

"La formazione è scontata. Brozovic (come Handanovic) ha viaggiato per fare gruppo, Lukaku sta un po’ meglio e andrà in panchina. Gioca l’Inter del momento, con Darmian e Acerbi titolari e Calhanoglu e Barella completamente recuperati. Completa il centrocampo Mkhitaryan, che porta in dote all’Inter addirittura 6 SuperCoppe, vinte con 4 squadre diverse (2 in Armenia e in Germania, 1 in Ucraina e in Inghilterra), se non è record, poco ci manca. In attacco, Dzeko col fiato un po’ corto e Lautaro Martinez con la voglia di allungare la striscia di partite con gol (3). Sul piano tattico, non dovrebbe cambiare molto da quanto s’è visto non solo contro il Napoli, ma persino col Verona. Non sarà certo Inzaghi a cercare il comando della sfida", aggiunge il quotidiano.