Supercoppa Milan-Inter, il pallone di ogni gol finisce in una teca: ecco perché

Ad ogni gol il pallone finisce in una teca. Le reti segnate da Milan e Inter in questa finale di Supercoppa diventano un cimelio. La palla viene autenticata tramite blockchain e conservata per poi finire all'asta. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra Socios.com e Lega Serie A che metteranno a disposizione dei possessori di token i palloni dei gol.