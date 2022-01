Supercoppa, Sartor: “La Juve ha più da perdere dell’Inter, ecco perché”

Il doppio ex Luigi Sartor parla della Supercoppa in programma domani a San Siro

In vista della Supercoppa tra Inter-Juventus, il doppio ex Luig Sartor ha parlato della gara ai microfoni di Tuttojuve.com. Questo il commento dell'ex giocatore: "Mi aspetto una partita senza esclusione di colpi. Mi sembrano due organici nettamente attrezzati per poter lottare su più fronti, Europa inclusa".