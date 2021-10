Supercoppa, maxi-offerta dei sauditi. Libero: “Conferma del grande interesse per la Serie A”

I sauditi avrebbero presentato un'offerta importante per ospitare le prossime 6 edizioni di Supercoppa italiana

Nei giorni scorsi, Libero ha lanciato un'indiscrezione sul fondo Pif interessato ad acquistare l'Inter, parlando anche di contatti recenti tra le parti, nonostante la non volontà di cedere da parte di Suning. Oggi, sempre il quotidiano, parlando della Supercoppa italiana, ha confermato l'attenzione speciale dei sauditi per la Serie A. "L’Arabia, infatti, avrebbe offerto 200 milioni in 6 anni per ospitare la competizione, con un nuovo format a 4 squadre (le vincitrici di Scudetto e Coppa Italia e le rispettive seconde classificate). A conferma del grande interesse saudita verso la serie A".