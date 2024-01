Supercoppa, Zancan: “Inter gioca bene, ma poche volte aveva giocato così”

«Dovendo trovare il miglior a Dimarco, ma difficile trovarlo, tutti su livelli straordinari e prendere un solo gol nel primo tempo per la Lazio è stato un affare. L'Inter gioca bene, ma poche volte aveva giocato bene così». Federico Zancan, su Skysport, ha commentato la vittoria nerazzurra per tre a zero contro la Lazio in Supercoppa.

«Barella e Mkhitaryan è difficile togliergli dal campo in questo momento. Sulle rotazioni è attento Inzaghi a farle, anche se Barella è diffidato e c'è ansia fa comunque giocare lui. Le riserve dell'attacco dell'Inter hanno sollevato dubbi già in estate. E anche su Thuram non c'erano tutte queste certezze. Sanchez e Arnautovic sono arrivati per completare il reparto ma senza fondi da investire e non hanno dato un grande contributo. Considerando la situazione economica del club credo sia già stato fatto un ottimo lavoro nella costruzione della rosa da parte del club», ha detto il giornalista.