Superlega, Biasin: “Uefa concentrata sulle punizioni invece che pensare a…”

Il parere del giornalista sulle ultime indiscrezioni in merito alla Superlega e all'Uefa

"L’Uefa, invece di pensare a soluzioni per salvare il calcio, è concentrata sulle punizioni per i 12 della Superlega. Vanno bene anche se sono controproducenti. Di questo passo avremo un reggente sempre più compiaciuto e più problemi di prima. Ceferin ha 53 anni, percepiti 8". Così Fabrizio Biasin, giornalista, in merito alla decisione dell'Uefa di annullare la decisione di dare due posti aggiuntivi per la nuova Champions League del 2024 a 36 squadre, riservata ai grandi club, qualora non riuscissero a qualificarsi nel rispettivo campionato.