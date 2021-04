La Superlega lascia strascichi: i Glazer si arrendono, Manchester United in vendita

La fallimentare vicenda Superlega continua a far sentire i propri strascichi sulle grandi del calcio europeo

La fallimentare vicenda Superlega continua a far sentire i propri strascichi sulle grandi del calcio europeo. Secondo quanto scrive l'Irish Mirror, infatti, i Glazer, famiglia proprietaria del Manchester United, dopo le proteste dei tifosi dei Red Devils in seguito alla vicenda avrebbero deciso di mettere in vendita il prestigioso club inglese.