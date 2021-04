Superlega, la Premier: “I club interessati cessino il loro coinvolgimento, altrimenti…”

Il duro comunicato della lega inglese: "I 14 club presenti alla riunione hanno respinto all'unanimità e con forza i piani per la competizione"

La Premier League ha emesso poco fa un duro comunicato in merito alla nascita della Superlega, esprimendo tutto il proprio disappunto e mandando un forte messaggio a tutto il mondo del calcio: "La Premier League, insieme alla FA, ha incontrato oggi i club per discutere le implicazioni immediate della proposta della Super League.