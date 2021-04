Cottarelli: “Superlega? Una cosa elitaria che nega l’effetto della concorrenza”

L'economista italiano è perplesso rispetto alla creazione dell'associazione fondata da 12 top club europei, Inter compresa

L'annuncio è arrivato ieri sera: 12 club hanno deciso di 'mettersi in proprio' e di giocare in un torneo a venti squadre staccato dall'UEFA e dalla FIFA. La data di inizio non è ancora certa, ma non è escluso che si possa cominciare già nella prossima stagione. I dodici club fondatori (diventeranno poi 15) percepiranno mln di euro ma vorrebbero comunque partecipare ai loro rispettivi campionati. Il commento dell'economista è stato questo: «Mi sembra una cosa da matti che a livello economico crea una gran confusione nel settore. Questo è negare l’effetto della concorrenza. Ci sono questi club che vogliono crearsi la loro Lega. E’ una cosa elitaria che è contro la concorrenza che ci dovrebbe essere in tutti i settori compreso nell’economia e nel calcio».