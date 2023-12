Superlega, l’esperto di diritto sportivo: “Come la Bosman, uno choc. Gli effetti…”

"Rivoluzionaria", come fu la 'Bosman' nel 1995. Un vero e proprio choc. Ma per Cesare Di Cintio, avvocato esperto di diritto sportivo nazionale e internazionale, è ancora presto per capire realmente se la sentenza di oggi della Corte di Giustizia Europea sulla vicenda Superlega cambierà o meno la storia del calcio, come fu per quella che porta il nome dell'ex calciatore belga e che liberalizzò il mercato dei giocatori.

"Bisognerebbe possedere la sfera di cristallo per capire gli effetti di questa decisione su quello che potrà accadere in futuro. Non ci resta che vedere giorno per giorno in quale direzione si potrà andare", dice sorridendo Di Cintio. "Indubbio che sia una sentenza rivoluzionaria, sicuramente inaspettata - aggiunge - ma una sentenza che dovrà essere analizzata nel dettaglio, leggendo le motivazioni". Una decisione a sorpresa quella della Corte, secondo cui non si possono imporre sanzioni ai club che partecipano a competizione alternative.