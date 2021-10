Superlega, FIGC e Coni chiedono presa di posizione al Governo

Gravina e Malagò chiedono l'intervento dello Stato a favore della battaglia UEFA contro la costituzione della Superlega

La questione Superlega tiene ancora banco sui tavoli dei dirigenti del calcio. Il Coni e la FIGC appoggiano l'UEFA nella battaglia contro 'i dissidenti'. E chiedono l'intervento del Governo in merito. Il presidente Gravina ha sottolineato: «Riteniamo sia questione di principio a difesa di un sistema calcistico aperto e meritocratico. Spero lo faccia entro oggi. Tramite il sottosegretario Vezzali ho rappresentato al governo la posizione della Figc in merito. Auspico che avvenga entro oggi per non porre il nostro Paese al di fuori di un consesso molto ampio di Stati che supportano la Uefa in questa battaglia. Una battaglia di principio a difesa di un sistema calcistico aperto e meritocratico».