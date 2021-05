Superlega, Inter uscita dopo l’arrivo di Zhang in Italia. Società soddisfatta perché…

Era stato il presidente ad aderire al progetto sponsorizzato da Juve, Barça e Real. L'UEFA ha deciso le sanzioni per i club

La Superlega ha fatto tremare l'UEFA che ha deciso di adottare dei provvedimenti per le società che hanno aderito al progetto. I club che hanno ammesso l'errore saranno puniti con una cifra di 15 mln complessivi e la trattenuta del cinque per cento dei ricavi delle coppe europee. Misure più rigide sono state adottate per il futuro con multe da 50 a 100 mln per chi infrangerà le regole.

L'Inter dal canto suo ha deciso di uscire dalla questione trovando un accordo con Ceferin. "In viale Liberazione c’era piena consapevolezza che si sarebbe andati in questa direzione. E, secondo quanto trapela dal club nerazzurro, la conclusione viene considerata come quella più logica e naturale". Il Corriere dello Sport parla così delle decisioni adottate dall'organismo europeo del calcio. Per la società c'è motivo di soddisfazione per aver chiuso "una parentesi non felice". Si è arrivati ad un gentlemen agreement tra le parti. La decisione di aderire alla Superlega era stata presa direttamente da Steven Zhang, senza il coinvolgimento degli ad nerazzurri e il lancio era avvenuto quando lui si trovava ancora in Cina. L'abbandono si è concretizzato quindi quando è tornato in Italia.