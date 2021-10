L’Italia e altri 14 Paesi UE scrivono alla Corte di Giustizia contro la Superlega

Contro il progetto Superlega ora si muovono anche i Governi europei. Lettera di 15 Paesi UE alla Corte di Giustizia europea

Contro il progetto Superlega ora si muovono anche i Governi europei. Secondo quanto scritto da Politico, infatti, 15 Paesi dell'Unione Europea hanno scritto alla Corte di Giustizia UE, presentando osservazioni formali. L'organo, ora, dovrà emettere una sentenza nulla nascita della competizione e, dunque, sulla possibilità che in futuro si possano organizzare altri tornei per club al di fuori della UEFA. Scrive Calcio e Finanza:

"Politico sottolinea che tra i Paesi firmatari ci sono anche l’Italia e la Spagna, dove hanno sede i club ancora parte del progetto, ma anche Francia, Danimarca e Portogallo, a cui si aggiungono Paesi UEFA ma non facenti parte dell’Unione europea come l’Islanda. Un tema centrale portato avanti dai questi Paesi è stata la difesa del modello sportivo europeo, in opposizione al concetto di lega chiusa in stile americano".