La Superlega spiega anche i no di Inter e Juve alla Media company della Lega Calcio

La Repubblica spiega cosa c'era dietro al mancato appoggio dei due club all'idea che dei fondi acquisissero i diritti della Serie A

La notizia della Superlega costituita da 12 club compresi Inter, Milan e Juventus arriva dopo che la Lega Calcio ha assegnato a Dazni diritti per il triennio 2021-2024. Si era parlato anche di un progetto di Media Company partecipata con alcuni fondi di investimento. In sei anni venivano garantiti 1.7 miliardi alla Serie A in cambio del 10% del capitale della nuova società.