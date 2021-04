Superlega, la posizione delle italiane: perplessità da parte di Inter e Milan

Il progetto Superlega è crollato in meno di 48 ore: decisiva la decisione dei club inglesi di rivedere la propria posizione

"Il Chelsea ha sgretolato il fronte per volontà di Abramovic, colpito dalla protesta dei tifosi fuori da Stamford Bridge (i fan hanno festeggiato quando si è sparsa la notizia del cambio di posizione del loro club), ma soprattutto dall'esito della riunione delle 14 società della Premier, decise nel mettere al bando le 6 ribelli. La maggioranza era forte dell'appoggio del premier Johnson che in mattinata voleva sganciare "una bomba legislativa" per fermare la SL. Abramovic non era convinto di fare questa mossa, ma si era adeguato per non rimanere indietro rispetto alle 5 dirette concorrenti della Premier League. A ruota sono venute fuori le perplessità del Manchester City che ha iniziato a preparare le carte legali e alle 22,30 ha annunciato ufficialmente l'addio alla Superlega. Ceferin lo ha immediatamente riaccolto nell'Uefa. In frantumi il «patto vincolante» siglato dai fondatori e sulla cui tenuta Florentino Perez in un'intervista a "El Chiringuito" si era dichiarato certo.