Superlega, 3.5 miliardi da J.P. Morgan: è un prestito. La spartizione dei soldi…

Il torneo voluto dai 12 club dissidenti della UEFA promette miliardi di euro che in parti dovranno essere restituiti: ecco come funzionerà

La Superlegaè stata lanciata e si sa già che dietro ci sarà la multinazionale newyorkese J.P. Morgan. È la banca d'affari che metterà sul tavolo i 3,5 miliardi per il torneo dei 12 club tra cui Inter, Juventus e Milan. Sono i soldi che hanno spinto i club europei a mettersi in proprio. "Ma si tratta di un prestito, un premio d’entrata, da rendere in 15 anni", spiega La Gazzetta dello Sport.