Superlega, ultimatum a Perez: i sei club di Premier chiedono lo scioglimento

Secondo quanto riportato da Espn i club di Premier League minacciano di andare per via legali in caso di un rifiuto di Perez

Andrea Della Sala

Continua la diatriba internazionale per la questione Superlega. Secondo quanto riportato da Espn i sei club di Premier League, inizialmente coinvolti nella Superlega, stanno pianificando di chiedere a Perez di sciogliere la fondazione.

Fonti hanno rivelato a Espn che nei prossimi giorni, i club di Premier League, dopo averne parlato con Inter Milan e Atletico, chiederanno formalmente a Perez di sciogliere la fondazione. Una volta che il presidente del Real avrà ricevuto la richiesta, avrà circa tra le due e le 4 settimane per riunire i club in un incontro per rinunciare alla Superlega. Se Perez si rifiuterà di fare questo, i sei club di Premier potrebbero considerare di agire per vie legali.

Una fonte di uno dei club inglesi ha sottolineato a ESPN le complessità legali coinvolte, con l'incertezza su quanti club sono tenuti a riunirsi per innescare uno scioglimento e se possono farlo senza ricorrere ai tribunali.