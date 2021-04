Vocalelli: “Non immagino Serie A senza Juve, Inter e Milan. Tifosi diventano meri clienti”

L’ex direttore del Corriere dello Sport Alessandro Vocalelli è intervenuto durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ in merito alla Superlega

“Superlega? C’è un fronte molto compatto che sta cercando di impedirne la nascita, la superlega farebbe mancare la meritocrazia e la possibilità di arrivare ad un risultato sportivo tramite le proprie capacità. In un circolo chiuso sarebbero sempre le stesse a giocare, più che i risultati sportivi conta il bacino del tifo: non contano il blasone o i risultati degli ultimi anni. E i tifosi diventano meri clienti, è l’unico criterio per portare alla nascita della superlega che va contro ogni principio sportivo.

Non riesco ad immaginare una Serie A senza Juventus, Inter e Milan: hanno interesse a parteciparvi, e senza di loro il campionato sarebbe svilito. Non facciamoci prendere dalla pancia, a pagarne sarebbero anche le altre. Ancora oggi l’arrivo di Ronaldo è stato importante per la Juventus e per le altre squadre, perchè crea interesse e magari c’è una persona in più allo stadio. Senza le grandi squadre, sarebbe un problema pure per il campionato. Dire andate via non è la soluzione.