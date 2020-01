Inter-Eriksen, il sogno a un passo. Arrivano conferme: “Si sussurra che il Tottenham…”

Christian Eriksen si avvicina a grandi passi all’Inter e le ultime voci in arrivo da Londra lo confermano. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il Tottenham, fermo inizialmente alla richiesta di 20 milioni di euro per il cartellino, sarebbe disposto anche a scendere a quota 17 milioni, avvicinando così di molto il giocatore ai nerazzurri, dal canto loro pronti ad aumentare la loro offerta fino a 15:

“È inevitabile, però, che Levy faccia una contro-richiesta a metà strada: si sussurra che sia disposto a scendere a quota 17. Ma ancora non c’è stato un confronto diretto e il ruolo degli ambasciatori serve proprio a smussare gli angoli con il maggior tatto possibile. Ragion per cui già in mattinata Ausilio trarrà le sue conclusioni sull’esito della missione, terminata già ieri in serata“, conclude la rosea.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)