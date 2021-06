Euro 2020 / Svezia-Slovacchia 1-0, decide Forsberg su rigore. Skriniar in campo 90′

La Svezia batte la Slovacchia e la raggiunge a3 punti in classifica, il difensore dell'Inter in campo per tutta la gara

Andrea Della Sala

Finisce con una vittoria della Svezia la gara con la Slovacchia. A decidere la gara è una rete su calcio di rigore di Forsberg, il difensore dell'Inter Skriniar rimane in campo per tutta la gara. In attesa di Spagna-Polonia, Svezia e Slovacchia sono entrambe a 3 punti.