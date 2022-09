Inter, l’opportunità Bayern per svoltare. Inzaghi crede nella reazione scaccia crisi

«Un’opportunità». "Simone Inzaghi lo ha ripetuto spesso durante la conferenza stampa di ieri: per l'Inter la partita di stasera alle 21 contro il Bayern è un’opportunità per voltare pagina. Chiaramente il tecnico nerazzurro ha voluto vedere il bicchiere mezzo pieno, d’altra parte sarebbe stato sorprendente il contrario se dopo un derby perso male, con errori e disattenzioni in serie, si fosse presentato con un atteggiamento mesto e poco convinto. Inzaghi, che lunedì ha scosso i giocatori nello spogliatoio chiedendo un deciso cambio di atteggiamento, sa per primo che la gara di stasera rappresenta un bivio per questa sua seconda stagione alla guida dell’Inter", riporta Tuttosport.

"Nessuno in società gli chiede di vincere la Champions e contro il Bayern i nerazzurri partiranno con gli sfavori del pronostico, ma stasera lui per primo si aspetta delle risposte dai suoi giocatori, finiti sul banco degli imputati dopo i ko contro Milan e Lazio. Contro i tedeschi si può anche non vincere, ma un conto è farlo con una prestazione da “vera Inter” come successo per esempio nella scorsa annata contro Real Madrid e Liverpool, quando Lautaro e compagni disputarono quattro gare quasi alla pari; un conto è sciogliersi ai primi problemi o ostacoli come accaduto nei due recenti ko in campionato. Nel secondo caso allora sì che si aprirebbe una crisi che potrebbe condizionare le prossime settimane, complicando così il cammino dell'Inter non solo in Europa, ma anche in campionato", aggiunge il quotidiano.