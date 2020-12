Inter, svolta offensiva per Conte: un dato lo fotografa. “Così si spiegano anche i tanti gol subiti”

“C’è un dato statistico che fotografa bene la svolta offensiva dell’Inter di Antonio Conte in questa stagione. Si tratta dei numeri sul possesso palla nella propria metà campo e in quella avversaria, elaborati dalla Lega Serie A”. Apre così l’articolo di Tuttosport in merito alla svolta tattica dell’Inter di Antonio Conte. Lo scorso anno, i nerazzurri erano la quinta squadra per possesso palla in Serie A con una media di 28’28” a partita, con il pallone che veniva fatto circolare più nella propria metà campo (15’18”) che in quella avversaria (13’10’).

Nelle prime nove giornate, la situazione si è completamente ribaltata: l’Inter ha una media di possesso palla che sale a 30’36” ed è al secondo posto dietro alla Juventus, che arriva fino a 32’10”. “E l’Inter è diventata l’unica formazione, insieme all’Atalanta (i bergamaschi lo fanno in maniera ancora più decisa e lo facevano già nella scorsa annata), a far girare il pallone nella metà campo avversaria più che nella propria: rispettivamente 15 minuti e 35 secondi e 15 minuti e un secondo”, evidenzia Tuttosport che rimarca come Conte abbia anche spiegato che gli avversari restino in attesa delle mosse dei nerazzurri. Per questo è necessario alzare il baricentro per cercare più spazi in avanti. “In questi dati può trovarsi la spiegazione del maggior numero di gol segnati dall’Inter e contemporaneamente dell’aumento delle reti subite”, chiosa Tuttosport.