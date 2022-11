Szczęsny: “Caso Juve? Dispiace, ma la vita calcistica va avanti nonostante caos”

Il portiere della Juventus, Wojciech Szczęsny, questa sera ha giocato per difendere la porta della Nazionale polacca contro l'Argentina. Ha parato un rigore a Messi nel primo tempo e la sua è stata una grande prestazione nonostante la sconfitta per due a zero. Sconfitta che però ha visto comunque qualificata la Polonia in virtù del gol incassato dal Messico nella gara contro l'Arabia Saudita. Alla fine della partita contro la selezione di Scaloni, il numero uno ha parlato della sua emozione per la parata sull'attaccante del PSG: "Sono stato fortunato ed è bello, sono momenti belli nella carriera di un calciatore perché il Mondiale è il nostro massimo e vivere mometi così è belllissimo", ha detto a RaiSport.