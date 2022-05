Tacchinardi: “Bernardeschi guadagnava troppo, in Italia non so se…”

Alessio Tacchinardi, intervenuto a TMW Radio, ha parlato così di Federico Bernardeschi, che saluterà la Juventus a parametro zero in estate

"Se gli acquisti sono della caratura che si dice penso che il minimo poi sia puntare allo scudetto, essendo questi calciatori fatti e finiti. Penso che gli errori siano stati fatti nelle annate precedenti con ingaggi troppo superiori a il valore reale. Penso che Bernardeschi sia un buon giocatore, una grandissima alternativa se si vuole vincere lo scudetto. Penso insomma che lo stipendio di Bernardeschi che ha percepito in bianconero sia troppo alto e non so se troverà in Italia quello stipendio".